Перемишлянський районний суд оштрафував на 680 грн 38-річного мешканця села Рудки, який побив свою цивільну дружину у присутності дитини. Чоловік визнав свою провину і пояснив, що підняв руку на співмешканку, бо приревнував її.

Випадок сімейного насильства у сім'ї Михайла Кітика трапився 28 листопада 2021 року. Чоловік приревнував співмешканку, яка розмовляла телефоном, та у присутності маленького сина побив її.

В судовому засіданні обвинувачений Михайло Кітик визнав свою провину і розповів, що він з потерпілою і їх спільною дитиною проживають разом. 28 листопада він прийшов додому з роботи нетверезим. Його цивільна дружинау цей момент спілкувалась з кимось телефоном.

«На ґрунті ревнощів між ними розпочалась сварка, під час якої він наніс один удар в лице потерпілої та один несильний удар ногою по нозі потерпілої», – вказано у судовому вироку.

Потерпіла у судовому засіданні підтвердила усі обставини справи. Вона додала, що наступного дня після побиття чоловік вибачився перед нею і вони помирились.

Суддя Андрій Савчак, який розглядав цю справу, взяв до уваги заяву Михайла Кітика про щире каяття і врахував її як пом'якшуючу обставину. Водночас обтяжуючими обставинами у справі суд визнав те, що Кітик був нетверезий і бив свою співмешканку у присутності дитини.

Прокурор просив у суду покарати сімейного насильника 680 грн штрафу, його співмешканка не заперечила. Сам Михайло Кітик попросив суд про мінімальний штраф – 510 грн.

Зрештою на засіданні 9 лютого суддя Андрій Савчак визнав Михайла Кітика винним у вчиненні сімейного насильстсва і оштрафував його на 680 грн.

У Перемишлянському суді є ще дві справи щодо сімейного насильства у сім'ї Михайла Кітика. Також відомо, що раніше він сидів в тюрмі за пограбування будинку.