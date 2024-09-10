Марина Полях (ліворуч) зі своєю адвокаткою Юлією Сегедою

Амур-Нижньодніпровський суд міста Дніпра 9 вересня виправдав дніпрянку Марину Полях, яка, захищаючись, вбила свого співмешканця. Про це повідомили ГО «Мартін-клуб» та «Суспільне» зі зали суду.

Судова справа тривала близько трьох років. Марину Полях, яка захищала життя доньки та своє, судили за навмисне вбивство кривдника. Згодом кваліфікацію статті змінили на «Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони».

Сама ж підсудна вважала себе невинною. За її словами, довгий час вона потерпала від домашнього насильства й 38 разів зверталась до поліції перед тим, як взяти в руки ножа. Адвокатка підзахисної Юлія Сегеда раніше розповідала, що співмешканець жінки мав судимість за навмисне вбивство, утім був достроково звільнений.

«Вона не хотіла, щоб він жив з нею, але його не цікавила її думка. Коли вона його не впускала у своє житло, він бив вікна, підпалював будинок. Він навіть кидався на поліцейських, але вони нічого не могли з ним зробити», – аргументувала адвокатка.

Згодом суд призначив засідання, за рішенням якого її співмешканець мав відправитись досиджувати свій термін за вбивство. Чоловік почав погрожувати жінці розправою.

«Він напав на неї по вже "стандартній" його схемі: він повалив її на землю або підлогу і бив. Але цього разу поруч з нею була донька і він погрожував вбити їх обох. Вона взяла ніж, сподіваючись, що він злякається і зупиниться», – ідеться у повідомленні.

Батько загиблого продовжував підтримувати обвинувачення у навмисному вбивстві, висунуте від початку. Тому захищали Марину за двома статтями – ст. 115 КК (Умисне вбивство) та ст. 118 (Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони). Під час одного із судових засідань, як писав «Главком», батько померлого зажадав, щоб Марина компенсувала моральну шкоду родині хлопця, якого його син вбив багато років тому.

9 вересня суд виправдав Марину Полях за обома статтями. Її визнали невинуватою та виправдали, оскільки не доведено, що в її діяннях є склад кримінального правопорушення.

«Звісно я прагнула цього результату, але це дуже сміливий вирок, бо якщо ви почитаєте судову практику, побачите що, по-перше, виправдувальних вироків мало, по-друге, обставини самозахисту до уваги не беруться», – прокоментувала адвокатка Юлія Сегеда.