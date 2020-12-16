Калуське похоронне бюро визнали винним у порушенні карантину вихідного дня за продаж труни напередодні похорону. Протокол на працівника бюро поліція склала ще 21 листопада, тоді ж сам власник бюро Юрій Кузь повідомляв, що після розголосу у соцмережах у ситуацію втрутився начальник калуської поліції і бюро штрафувати передумали. Однак, як пише калуське видання «Вікна», справа таки пішла до суду і ритуальний дім «Реквієм» визнали винним.

Під час судового засідання власник бюро Юрій Кузь заявив, що попросив свого працівника вийти на роботу, щоб продати речі для похорону, яким мав відбутися наступного дня.

«Магазин працює за графіком з понеділка по неділю із 09:00 до 20:00, але, зважаючи на специфіку цього виду підприємницької діяльності та те, що люди можуть помирати в будь-який день та в будь-який час доби, послуги фактично надаються цілодобово і без вихідних», – пояснив на суді Юрій Кузь.

Він уточнив, що знав про карантин вихідного дня і тому відпустив усіх працівників додому, а на дверях бюро залишив записку для клієнтів, яким раптово треба буде купити все необхідне для похорону. У суботу, 21 листопада, до нього зателефонувала жінка, в якої помер родич, і попросила відкрити магазин, щоб купити труну для поховання на неділю.

Оскільки справа не могла чекати до понеділку, похоронне бюро таки відкрили і після продажу труни туди прийшли працівники поліції, які й склали на працівницю протокол за порушення карантину.

Суддя Калуського міськрайонного суду Богдана Кулаєць взяла до уваги особливість роботи похоронного бюро і те, що з етичних міркувань власник не міг відмовити клієнтам, а тому вирішив не штрафувати бюро, а обмежитись усним зауваженням.

Додамо, що сам карантин вихідного дня скасували 2 грудня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що цей карантин дав позитивний ефект – на шість тисяч нових випадків інфікування менше, ніж прогнозували.