Поліцейський двічі відмовлявся від надання показань

Суд у Києві визнав винним працівника Національної поліції, який безпідставно відмовився надавати показання на допиті детективам Національного антикорупційного бюро. Про це 16 червня повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Під час досудового розслідування кримінального провадження за фактом заволодіння 16 млн грн державних коштів під виглядом виконання договорів на постачання комп’ютерного обладнання детективи НАБУ встановили, що одному із працівників Нацполіції у зв’язку із виконанням своїх службових обов’язків відомі обставини, що підлягають встановленню в ході слідства.

Працівника поліції двічі викликали на допит, проте він без передбачених законом підстав відмовився надавати показання.

Заслухавши доводи сторін, суддя визнав працівника Нацполіції винуватим за ч. 1 ст. 385 КК України та призначив покарання у виді одного року пробаційного нагляду.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Вирок суду може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення.