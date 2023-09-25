Корегувальника затримали в листопаді 2022 року

Суд засудив до довічного ув’язнення агента ФСБ, який наводив і корегував російські ракетні удари по оборонній та критичній інфраструктурі Запоріжжя, повідомила в понеділок, 25 вересня, прес-служба СБУ. Контррозвідники спецслужби затримали його під час спецоперації на прифронтовій території регіону у листопаді 2022 року.

Як йдеться в повідомленні, російським агентом виявився працівник місцевого оборонного підприємства, який наводив російські ракети на виробничі цехи заводу. Крім того, він скорегував серію повітряних атак росіян на об’єкти енергетичного комплексу області. СБУ зазначила, що після ворожих ударів російський агент виходив на місцевість для фіксації наслідків влучань та передачі окупантам відповідного звіту.

Як встановили правоохоронці, чоловіка завербували російські спецслужби після початку повномасштабного вторгнення. Передачу розвідданих загарбникам їхній агент здійснював у вигляді електронних координат та фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості. За інформацією СБУ, під час обшуків за місцем проживання зрадника вилучено мобільний телефон і комп’ютерну техніку, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь Росії.

Суд визнав винним чоловіка в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану та засудив його до довічного ув’язнення. Водночас СБУ не вказує, де саме судили корегувальника.