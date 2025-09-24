Будівля Закарпатської обласної стоматологічної поліклініки зведена у 1920-х роках

Виконком Ужгородської міської ради повинен виготовити документи для внесення будівлі Закарпатської обласної стоматологічної поліклініки до Переліку об’єктів культурної спадщини. Рішення ухвалив Закарпатський окружний адміністративний суд.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 23 вересня, правоохоронці просили суд зобов’язати Ужгородську мерію надати будівлі стоматполіклініки, розташованій на набережній Незалежності, правовий статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини.

«У січні рішенням Закарпатського окружного адміністративного суду позов прокуратури задоволено. Попри подальше оскарження його виконкомом Ужгородської міської ради, постановою Восьмого апеляційного адміністративного суду рішення суду першої інстанції залишено без змін, а скаргу міськради – без задоволення», – розповіли у прокуратурі.

Рішення суду набрало законної сили. За ним виконавчий комітет Ужгородської міської ради має виготовити документи для внесення будівлі до Переліку об’єктів культурної спадщини.

Зазначимо, будівля Закарпатської обласної клінічної стоматологічної поліклініки, зведена у 1920-х роках, розташована в історичному ареалі Ужгорода та входить до списку об’єктів архітектурного комплексу «Малий Ґалаґов», який пропонують номінувати до Списку світової спадщини ЮНЕСКО.

У березні 2024 року Закарпатська облрада ухвалила рішення про ліквідацію стоматологічної поліклініки, знехтувавши законодавством, яке забороняє скорочувати чинну мережу закладів охорони здоров’я. Щоб скасувати рішення депутатів, прокурори подали позов. Наразі справу розглядає Закарпатський окружний адміністративний суд.