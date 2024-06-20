Будівля стоматполіклініки розташована в історичному ареалі Ужгорода

Прокуратура звернулася до суду з позовом проти Закарпатської облради, вимагаючи скасувати рішення про ліквідацію обласної клінічної стоматологічної поліклініки. Також правоохоронці ініціювали процес внесення будівлі поліклініки до Переліку об’єктів культурної спадщини.

Рішення про ліквідацію Закарпатськоїобласної клінічної стоматполіклініки облрада прийняла на сесії 21 березня після того, як медзаклад приєднали до Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. А.Новака.

20 червня у Закарпатській обласній прокуратурі повідомили, що приймаючи рішення про ліквідацію стоматологічної поліклініки, облрада порушила законодавство.

«Орган самоврядування знехтував положеннями ст. 49 Конституції України, ст. 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», якими заборонено скорочувати існуючу мережу закладів охорони здоров’я. Прокурори заявили позовну заяву, у якій наполягають на визнанні цих рішень протиправними та їх скасуванні», – інформують правоохоронці.

Водночас Ужгородська окружна прокуратура звернулася до суду з позовом, щоб зберегти будівлю Закарпатської стоматологічної поліклініки. Для цього її хочуть внести до Переліку об’єктів культурної спадщини

«Згідно з нормами законодавства, відповідні звернення та пропозиції до Закарпатської ОВА мала б подати Ужгородська міська рада. Однак через її бездіяльність прокуратура вимагатиме виконання обов’язків зі збереження пам’ятки в судовому порядку», – додали у прокуратурі.

Зазначимо, що Закарпатська обласна клінічна стоматполіклініка розташована в історичному ареалі Ужгорода, на набережній Незалежності. Її будівля є складовою пам’ятки містобудування та входить до списку об’єктів архітектурного комплексу «Малий Галагов».