Степана Величка звинувачували в триманні в рабстві та трудовій експлуатації однокласника

Городоцький районний суд Львівської області звільнив від кримінальної відповідальності 72-річного місцевого підприємця, власника ринку «Фоса» Степана Величка, якого звинувачували в торгівлі людьми. А саме, у квітні 2026 року поліцейські спільно з прокурорами повідомили, що підприємець 23 роки тримав у рабстві та експлуатував в себе на господарстві 71-річного однокласника Ярослава Поворозника.

За матеріалами справи, з 2002 року до кінця вересня 2025 року підприємець експлуатував однокласника, примушуючи його до виконання важких фізичних робіт без будь-якої оплати, зокрема, робіт по господарству, догляду за тваринами, заготівлі дров, косіння трави, прибирання території, а також охорони на території земельної ділянки в селі Родатичі.

При цьому власник ринку обмежив свободу пересування потерпілого, утримував його особисті документи. Примушуючи до виконання робіт, систематично застосовував до потерпілого фізичне насильство – бив кулаками, ногами та палицею. Вдавався до психологічного тиску з використанням нецензурної лайки.

Унаслідок таких протиправних дій потерпілий неодноразово отримував тілесні ушкодження. Крім того, тривале перебування у соціальній ізоляції, психологічна залежність позначилися на психічному здоров’ї робітника.

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Захисник Степана Величка подав до суду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із завершенням термінів давності, оскільки від моменту вчинення інкримінованого кримінального правопорушення минуло понад 15 років.

Суддя Наталія Яворська задовольнила клопотання захисника. Ухвалою від 31 серпня Степана Величка звільнено від кримінальної відповідальності за торгівлю людьми (ч. 2 ст. 149 ККУ) у зв’язку із завершенням термінів давності, а кримінальне провадження закрито. Ухвала ще може бути оскаржена.