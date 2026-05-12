Митрополит очолював Чернівецьку єпархію з 1835 року

Священний синод Православної церкви України 11 травня ухвалив рішення про канонізацію митрополита Євгенія Гакмана – архієпископа Чернівецького, митрополита Буковини і Далмації. Підготовка до його канонізації тривала майже пів століття, повідомили у Чернівецько-Буковинській єпархії ПЦУ. Після цього рішення митрополита офіційно зарахували до лику святих.

Євгеній Гакман народився 16 березня 1793 року на Буковині, а помер 12 квітня 1873 року. Він був однією з ключових постатей церковного та суспільного життя Буковини XIX ст. Очолював Чернівецьку єпархію з 1835 року та активно займався розвитком освіти й духовного життя краю.

Євгеній Гакман відіграв важливу роль у створенні Чернівецького університету. Він пропонував відкрити у Чернівцях богословський факультет, а згодом підтримав ідею заснування повноцінного університету, зокрема, запропонував використовувати приміщення митрополичої резиденції для навчання. Також митрополит був депутатом Буковинського крайового сейму та членом парламенту Австрійської імперії.

Одним із його найбільших досягнень стало створення окремої Буковинської митрополії. У 1873 році цісар Франц Йосиф І надав Євгенію Гакману титул архієпископа Чернівецького і митрополита Буковини та Далмації.

У Чернівецько-Буковинської єпархії ПЦУ зазначили, що процес церковного прославлення митрополита розпочався ще наприкінці XIX ст. До його гробниці приходили віряни та священнослужителі, які молилися та просили заступництва. У 1891 році спеціальна комісія досліджувала питання канонізації та зібрала свідчення про чудесні зцілення й допомогу за молитвами до митрополита. А у 1914 році під час відкриття гробниці комісія засвідчила нетління його останків.