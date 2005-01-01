«Таємна вечеря» Бокотея залишиться у постійній експозиції Національного музею у Львові

КультураТетяна Козирєва, 26 березня2890

До теми

«Таємна вечеря» Бокотея залишиться у постійній експозиції Національного музею у Львові
фото Павло Паламарчук/ZAXID.NET
Робота має експонуватись у постійній експозиції музею

Професор, народний художник України, академік Національної академії мистецтв України, екс-ректор Львівської академії мистецтв Андрій Бокотей 21 березня відсвяткував 80-річчя. Урочистості з нагоди ювілею скляних справ Майстра відбувалися у Національному музеї ім. Андрея Шептицького, до якого прийшла сила-силенна людей – і Майстра з уродинами привітати, й оглянути виставку однієї композиції, котру музейники розгорнули аж у п’яти експозиційних залах.

Виставка є доволі складна до сприйняття, спонукає до роздумів про Вічне. В першому залі біля символічної чаші лунає Служба Божа, і це аудіозапис 1991 року – службу править батько Бокотея, священик. У другому залі відеоінсталяція про насильство – от і міркуй, чому людина людині зле робить?..

Третій і четвертий зали оформлені як шлях до композиції «Таємна вечеря», яка виконана з великих прозорих фігур, що їх виставили у темному залі, підсвітивши тільки подіум.

Кольори всієї виставки, за задумом Бокотея, – тільки білі і чорні, бо, каже Майстер, «все наше життя складається з «добра–зла», «плюса–мінуса», «білого і чорного»…

Оглянути цілу (з п’яти частин) виставку можна до 1 квітня. Отож, хто не встиг, має поквапитися.

Щодо «Таємної вечері», то, за словами Андрія Бокотея, він дарує її Національному музею. Причому композиція зберігатиметься не у фондах, а буде у постійній експозиції. Принаймні так пообіцяв професорові Бокотею директор Нацмузею Ігор Кожан, зазначивши, що вже шукає для твору Майстра гідне місце.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Від Бойчука до Бокотея.
Що пропонують львівські музеї ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук