«Таємна вечеря» Бокотея залишиться у постійній експозиції Національного музею у Львові

Робота має експонуватись у постійній експозиції музею

Професор, народний художник України, академік Національної академії мистецтв України, екс-ректор Львівської академії мистецтв Андрій Бокотей 21 березня відсвяткував 80-річчя. Урочистості з нагоди ювілею скляних справ Майстра відбувалися у Національному музеї ім. Андрея Шептицького, до якого прийшла сила-силенна людей – і Майстра з уродинами привітати, й оглянути виставку однієї композиції, котру музейники розгорнули аж у п’яти експозиційних залах.

Виставка є доволі складна до сприйняття, спонукає до роздумів про Вічне. В першому залі біля символічної чаші лунає Служба Божа, і це аудіозапис 1991 року – службу править батько Бокотея, священик. У другому залі відеоінсталяція про насильство – от і міркуй, чому людина людині зле робить?..

Третій і четвертий зали оформлені як шлях до композиції «Таємна вечеря», яка виконана з великих прозорих фігур, що їх виставили у темному залі, підсвітивши тільки подіум.

Кольори всієї виставки, за задумом Бокотея, – тільки білі і чорні, бо, каже Майстер, «все наше життя складається з «добра–зла», «плюса–мінуса», «білого і чорного»…

Оглянути цілу (з п’яти частин) виставку можна до 1 квітня. Отож, хто не встиг, має поквапитися.

Щодо «Таємної вечері», то, за словами Андрія Бокотея, він дарує її Національному музею. Причому композиція зберігатиметься не у фондах, а буде у постійній експозиції. Принаймні так пообіцяв професорові Бокотею директор Нацмузею Ігор Кожан, зазначивши, що вже шукає для твору Майстра гідне місце.