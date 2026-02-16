Після нетривалого потепління на Львівщині знову сніжить

Після нетривалого потепління на Львівщині знову сніжить та повернулись морози. Синоптики львівського гідрометцентру розповіли, якою буде погода у Львові та області із 17 по 20 лютого.

Як вказано у прогнозі синоптиків, у вівторок, 17 лютого, у Львівській області буде хмарно з проясненнями. Місцями невеликий сніг. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі 6–11°С морозу, вдень від 4°С морозу до 1°С тепла.

У Львові також буде невеликий сніг. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, –10 м/с. Температура вночі 8–10°С морозу, вдень 1–3°С морозу.

У середу, 18 лютого, вночі у Львові та області буде близько 8°С морозу та очікується невеликий сніг, вдень температура повітря зросте до 2°С морозу.

У четвер, 19 лютого, нічна температура повітря становитиме близько 7°С морозу, вдень позначки термометра показуватимуть близько 3°С морозу, можливий невеликий сніг.

У п’ятницю, 20 лютого, температура повітря становитиме близько 2°С морозу, очікується невеликий сніг.

Під час відлиги з дахів будинків можуть падати бурулі чи брили льоду, травмуючи перехожих чи пошкоджуючи припарковані авто. Раніше ZAXID.NET розповідав, хто відповідає за очищення даху від снігу та що робити, якщо на вас чи ваше авто все ж таки щось впаде.