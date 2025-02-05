Розмір «оселі» має велике значення, оскільки хамелеон потребує простору для руху

Хамелеони – одні з найекзотичніших вихованців, які стають все популярнішими серед любителів рептилій. Вони вражають не тільки здатністю змінювати забарвлення, а й унікальною поведінкою. Проте вони також потребують правильного утримання та умов. Master Zoo розповідає, як правильно облаштувати тераріум для улюбленця.

Яким повинен бути тераріум для хамелеона?

Для хамелеона важливо створити оптимальні умови для життя та обладнати комфортний тераріум.

Розмір «оселі» має велике значення, оскільки хамелеон потребує простору для руху. Залежно від розмірів рептилії тераріум повинен мати об'єм 100-200 л. У тераріумі обов'язково потрібно встановити корчі, гілки дерев, розмістити живі та штучні рослини, щоб вихованець міг почуватися, немов у природі.

Живі рослини в горщиках також служать «зволожувачами повітря», адже більшості хамелеонів потрібна досить висока вологість, близько 60-70%. Тільки єменський хамелеон непогано переносить сухе повітря з вмістом вологи 40-50%.

Також для підтримування вологості рекомендується встановити в тераріумі невеликий фонтанчик з питною водою, з якого хамелеон також буде пити. Рептилії люблять злизувати росу з листя рослин, відповідно потрібно щонайменше двічі на день кропити рослини в тераріумі м'якою очищеною водою. Якщо ви встановите в тераріумі миску або невеликий басейн, ящірка буде купатися в цій воді, але пити з подібних ємностей не зможе.

Рептилії більшу частину життя проводять на деревах, тому забезпечте достатню кількість декорацій, зокрема недалеко від лампи, щоб хамелеон за бажання міг поніжитися в теплому куточку.

Важливу увагу потрібно приділити вентиляції. Вентиляційні отвори не повинні створювати протяг у тераріумі. Сітка на них обов'язкова, і не тільки тому, що хамелеон може вибратися назовні. Основна їжа рептилій – живі комахи, і без решітки вони швидко виберуться з тераріуму через вентиляційні отвори і розповзуться по всьому будинку.

Яка температура та освітлення повинне бути в тераріумі?

У тераріумі слід встановити термометр, аби контролювати і підтримувати стабільну температуру: вдень 28-32 градуси, а вночі – 20-24 градуси. Якщо це складно влаштувати, можна підтримувати постійну температуру 25-29 градусів.

Рекомендується створити в тераріумі дві зони: прохолодну і «точку обігріву». Так хамелеон зможе самостійно вибрати місце, де йому комфортно. Хамелеони бояться протягів і сухого повітря, тому необхідно розміщувати тераріум подалі від вікон, кондиціонерів та опалювальних приладів.

Для освітлення тераріуму вам знадобиться мінімум дві лампи – для освітлення та для обігріву. Слід враховувати, що хамелеони потребують ультрафіолету, бо саме під його впливом в організмі рептилії формується вітамін D3. Його нестача призводить до порушення росту, проблем з опорно-руховим апаратом, деформації кінцівок, рахіту.

Навіть якщо тераріум знаходиться неподалік вікна і сонячне світло потрапляє всередину, це не допоможе хамелеону, оскільки скло і пластик не пропускають більшу частину ультрафіолетового випромінювання. Тому, купуючи лампу для освітлення тераріуму, переконайтеся, що в ній є ультрафіолетовий спектр, а якщо ні, то доведеться купити таку лампочку окремо і включати її хоча б на 6-8 годин на день.

Світловий день у тераріумі має тривати не менше 10-12 годин. У теплу пору року, коли температура в будинку досить висока, інфрачервону лампу, що дає тепло, вмикати не обов’язково.

Важливо, щоб лампи знаходились за межами досяжності тварини. Не забувайте підтримувати у тераріумі певний рівень вологості. Деякі герпетологи рекомендують поїти хамелеона зі шприца без голки 2-3 рази на тиждень, щоб гарантовано уникнути зневоднення організму рептилії.

Як ґрунт у тераріумі можна використовувати:

не дрібний промитий пісок;

вермікуліт;

сфагнум;

штучний газон.

Прибирання тераріуму

Важливий аспект утримання хамелеона – гігієна тераріуму. Хамелеон не вимагає складного догляду, купати його не потрібно. Досить раз на 10-12 днів міняти підстилку в тераріумі та регулярно прибирати залишки їжі.

Доглядати за живими рослинами в тераріумі, протирати скло слід за потребою і так, щоб вихованець не відчував дискомфорту від вашого постійного втручання. Під час прибирання не рекомендується використовувати синтетичні мийні засоби. Для миття скла, декорацій, листя рослин використовуйте тільки м'яку питну воду, оскільки рептилія намагатиметься її злизати.