Уродженцю Тернопільщини повідомиил про підозру, а на ухилянтів скали адмінпротоколи

Правоохоронці на Буковині затримали уродженця Тернопільщини, який за гроші переправляв чоловіків призовного віку за кордон. Зловмисника виявили прикордонники неподалік державної межі з Румунією. Він на своєму мікроавтобусі намагався вивезти 5 ухилянтів. Організатора – затримали і пред’явили йому підозру в кримінальному правопорушенні.

Під час розслідування справи поліцейські встановили, що до організації незаконного каналу переправлення за кордон ухилянтів причетний 50-річний уродженець Тернопільщини. Чоловік за гроші зобов'язувався забезпечити для п’ятьох клієнтів перетин кордону поза пунктами пропуску. Такі послуги оцінив у 5 тис. євро з людини. Під час чергової поїздки організатор мав переправити військовозобов’язаних віком від 20 до 45 років, повідомили в поліції Буковини.

«Правоохоронці встановили, що тернопільчанин особисто доставив військовозобов’язаних до прикордонного села Чудей в Чернівецькому районі на своєму авто. В цьому селі “бізнесмен” мав висадити ухилянтів і на картах та в інтернеті показати їм піший маршрут до сусідньої країни. Однак в цей момент його затримали правоохоронці», – повідомили в Спеціалізованій прокуратурі в сфері оборони Західного регіону у вівторок, 13 лютого.

Поліцейські повідомили уродженцю Тернопільщини про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправляння осіб через державний кордон). Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення майже 167 тис. грн застави. На ухилянтів правоохоронці склали адміністративні протоколи.

Організатору незаконного каналу переправлення чоловіків призовного віку за кордон загрожує до 9 років позбавлення волі, а його клієнти заплатять штраф розмірі до 8500 грн кожен.