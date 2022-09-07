Мер Львова та віце-президент TikTok Тео Бертрам домовилися про співпрацю

ТікТок стане партнером екосистеми реабілітації Unbroken. Міський голова Львова Андрій Садовий домовився про співпрацю із віце-президентом соціальної мережі Тео Бертрамом на 31 Eкономічному форумі. Про це мер Львова повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Перемовини вже розпочали – перш за все про залучення компанії для напрацювання комунікаційного плану, бо саме висока міжнародна впізнаваність дозволить нам залучити ще більшу кількість партнерів та друзів. Також є можливість отримати частину фінансування для будівництва реабілітаційного центру у Львові», – повідомив Андрій Садовий.

Як зазначав раніше Андрій Садовий, команда зі Львова впродовж двох днів на економічному форумі у Польщі презентує проект першого в Україні реабілітаційного центру «Незламні».

31 Економічний форум проходить у м. Карпачі (Польща) 6-8 вересня. У ньому берез участь близько 5 тис. людей – політиків, бізнесменів, експертів. Головна тема форуму – війна в Україні.

Національний центр реабілітації «Незламні» збудують у Львові на базі Першого територіального медичного об’єднання Львова. Там будуть надавати медичні послуги з реконструктивної хірургії, ортопедії і роботичного протезування. Щорічно у центрі лікуватимуть понад 50 тис. пацієнтів (ветеранів та цивільних, що постраждали під час війни) та проводитимуть понад 10 тис. операцій. Постраждалим не лише встановлюватимуть протези, а й виготовлятимуть.