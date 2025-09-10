Ірину Заруцьку зарізав 34-річний чоловік, який раніше мав низку судимостей

Президент США Дональд Трамп вимагає засудити до смертної кари чоловіка, який вбив українську біженку Ірину Заруцьку у штаті Північна Кароліна. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social у середу, 10 вересня.

«Тварина, яка так жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, яка приїхала до Америки в пошуках миру та безпеки, повинна бути “швидко” (безсумнівно!) засуджена. І засуджена лише до смертної кади. Іншого вибору не може бути!» – написав американський президент.

Нагадаємо, 23-річну українку Ірину Заруцьку, яка рятувалася від війни в США, вбили у метро 22 серпня. Підозрюваного у вбивстві затримали – ним виявився 34-річний Декарлос Браун-молодший. Його раніше арештовували за тяжкі крадіжки, пограбування із застосуванням зброї та погрози. Крім того, Браун-молодший вже відбував покарання за незаконне зберігання зброї.

Декарлос Браун-молодший

За даними KATV, у січні чоловіку діагностували шизофренію. До того його затримали за «зловживання системою 911», але суддя відпустила чоловіка за письмової обіцянки з’являтися на вимогу суду.

На відео, яке оприлюднили американські ЗМІ, видно, що Ірина Заруцька сиділа перед підозрюваним, а згодом той дістав ніж та завдав їй кількох ударів. Після цього вбивця вийшов з потяга із закривавленим ножем. Дівчина загинула на місці від отриманих поранень. Брауна-молодшого затримали на місці події.

Раніше на питання журналістів про вбивство української біженки Трамп заявив, що не знає про інцидент, а також пообіцяв «дізнатися все» про нього. Вже 9 вересня він відреагував на вбивство українки та звинуватив у ньому представників Демократичної партії, заявивши, що ті «відмовляються саджати поганих людей до в'язниці».

Того ж дня Трамп записав відеозвернення щодо вбивства Ірини Заруцької. У ньому він знову розкритикував демократів та закликав «бути жорстокими, як і злочинці», оскільки «це єдина річ, яку вони розуміють». 9 вересня Мін’юст США висунув обвинувачення Брауну.