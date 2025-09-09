Ірина Заруцька загинула від кількох ножових поранень, завданих раніше судимим чоловіком

Після поширення новин про резонансне вбивство української біженки в США на ситуацію відреагував президент США Дональд Трамп. Він повідомив, що нападником на українку був відомий рецидивіст, і звинуватив представників Демократичної партії у тому, що вони «відмовляються саджати поганих людей до в'язниці».

У понеділок, 8 вересня, Дональд Трамп написав пост у своїй соцмережі Truth Social, коментуючи вбивство української біженки Ірини Заруцької в метро міста Шарлотт у штаті Північна Кароліна. Він заявив, що побачив відео вбивства українки та назвав нападника «психічно неврівноваженим божевільним».

За словами Трампа, вбив українку відомий рецидивіст, якого до того арештовували та відпускали під заставу 14 разів. Він висловив незадоволення, що провідні американські медіа не написали про напад на біженку.

«Що, чорт забирай, він робив у поїзді та на вулиці? Таких злочинців потрібно замикати у в’язниці. Кров цієї невинної жінки буквально видно на ножі вбивці, а тепер її кров на руках демократів, які відмовляються саджати поганих людей у тюрму, включно з колишнім ганебним губернатором і “самопроголошеним кандидатом у сенатори” Роєм Купером. Північна Кароліна й кожен штат потребують закону і порядку, і тільки республіканці це забезпечать!» — написав Трамп.

Нагадаємо, 23-річну українку Ірину Заруцьку, яка рятувалася від війни в США, вбили у метро 22 серпня. Підозрюваного у вбивстві затримали – ним виявився 34-річний Декарлос Браун-молодший. Його раніше арештовували за тяжкі крадіжки, пограбування із застосуванням зброї та погрози. Крім того, Браун-молодший вже відбував покарання за незаконне зберігання зброї.

Згодом у соцмережах з’явилося відео з метро, на якому видно, що Ірина Заруцька, зайшовши у вагон метро, сіла перед підозрюваним, а той через деякий час дістав ніж та завдав їй кількох ударів. Після цього він вийшов з потяга із закривавленим ножем.

Зазначимо, раніше Трамп визнав, що не знає про смерть української біженки та пообіцяв «дізнатися все» про інцидент. Крім того, він висловив співчуття родині загиблої.