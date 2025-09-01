Інцидент трапився у Фрідланді 11 серпня

У Німеччині 31-річного іракця підозрюють у вбивстві 16-річної дівчини з Маріуполя. Підозрюваний штовхнув жертву під вантажний потяг, який рухався зі швидкістю близько 100 км/год. Про це повідомив німецький журнал Stern в неділю, 31 серпня.

За даними медіа, 16-річна Ліана разом з батьками та двома молодшими братами проживала в містечку Гайследен (Нижня Саксонія). Сім’я перебралась з Маріуполя в липні 2022 року після того, як росіяни зруйнували їхній дім. У Німеччині дівчина здобувала фах стоматолога.

Як розповіли поліцейські, українка потрапила під вантажний потяг у Фрідланді 11 серпня. Правоохоронці були на вокзалі, коли стався інцидент – незадовго до цього їх викликали через порушення громадського порядку.

На вокзалі до поліцейських звернувся 31-річний громадянин Іраку, який і привів їх до тіла загиблої дівчини. Він був п’яний, однак поводився спокійно, вказують правоохоронці.

Спочатку поліцейські подумали, що з дівчиною трапився нещасний випадок. Іракця відправили у приймальне відділення, але вже наступного дня він почав поводитися агресивно і його перевели до психіатричної клініки. Паралельно з цими подіями на плечі загиблої виявили сліди ДНК іракця, що свідчить про те, що дівчину могли штовхнути.

За даними прокуратури Геттінгена, про зв’язок між підозрюваним і 16-річною Ліаною нічого не відомо. 31-річний чоловік відмовився коментувати висунуті проти нього звинувачення у навмисному вбивстві.

Як повідомила газета Bild, під час інциденту 16-річна дівчина розмовляла телефоном зі своїм дідусем. Він розповів, що чув крики онучки. Батьки підлітки одразу висловили сумніви щодо початкової версії про нещасний випадок.

Німецький мовник MDR писав, що у 31-річного чоловіка в минулому була діагностована «параноїдна шизофренія». Також він неодноразово подавав клопотання про притулок у Німеччині, проте отримав відмову і мав бути депортований до Литви ще у березні. Однак, в липні районний суд Ганновера відхилив клопотання про взяття під варту іноземця у зв’язку з депортацією.

Громада Тюрингії, де живе сім’я загиблої дівчинки, оголосила збір грошей на похорон. За даними MDR, станом на 31 серпня було зібрано 24 тис. євро. Похорон відбудеться 18 вересня в Гайльбад-Гайлігенштадті.

Раніше ZAXID.NET писав, що в США 34-річний чоловік ножем вбив 23-річну біженку з України. Жінку знайшли мертвою на станції електрички.