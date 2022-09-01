Наркотики продавали місцевим мешканцям в приватному помешканні

Поліцейські затримали трьох мешканців Дрогобича, які торгували марихуаною. Наркотики продавали в помешканні, де проживав один із співучасників.

Як повідомили у четвер, 1 вересня, в прокуратурі Львівщини, затримані троє місцевих мешканців, віком 19, 29 та 55 років, організували в Дрогобичі продаж наркотичних речовин – канабісу та марихуани. Наркотики збували за гроші в помешканні одного з членів групи місцевим мешканцям. Правоохоронці під виглядом оперативних закупок задокументували факти збуту та затримали причетних осіб.

Наразі всім трьом фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до 10 років з конфіскацією майна (ч. 2 ст. 307 ККУ).