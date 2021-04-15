Українці працювали на судні під панамським прапором з лютого

В Іспанії затримали трьох українських моряків за підозрою в наркоторгівлі. На судні Albatros Guard VSL, членами екіпажу якого були українці, виявили 18 тонн наркотиків, повідомила в четвер, 15 квітня, профспілка працівників морського транспорту України.

Українських моряків затримали ще 27 березня приблизно за 275 км на південний схід від острова Гран-Канарія (Канарські острови). На борту судна з українськими моряками виявили вантаж з гашишем.

«Вийшовши на зв'язок із сім'ями 7 квітня, моряки повідомили, що незадовго до арешту, коли Albatros Guard VSL перебував у морі, до нього підійшло інше невідоме судно, з якого на його борт були скинуті мішки з невідомим вантажем. Після чого екіпажем Albatros Guard VSL було отримано розпорядження його власника – прийняти вантаж на борт і доставити в порт. За словами моряків, про характер вантажу команді відомо не було», – стверджується в повідомленні.

Затримання українців відбулося в межах спецоперації іспанських правоохоронців, які стежили за судном ще з грудня 2020 року.

Зараз українські моряки перебувають у пенітенціарному закладі «Сальто де Негро» в Лас-Пальмасі в очікуванні суду.

Відомо, що судно ходило під прапором Панами, а українці відправилися працювати на ньому в лютому цього року.