Коли починається Петрівський піст: церковний календар на червень 2026 року
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Основні церковні дати червня 2026
У червні на вірян чекає Петрівський піст, Різдво Івана Хрестителя, день апостолів Петра і Павла та Собор 12 апостолів. Також протягом місяця згадують численних святих і мучеників, що мають важливе значення для церковної традиції. Цей період поєднує піст, молитву та великі свята, формуючи насичений духовний календар літа. Які дні будуть найважоивішими у червні, пишуть Православна церква України та Українська греко-католицька церква.
Церковний календар ПЦУ та УГКЦ на червень 2026 року
Основні церковні дати червня 2026:
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- 1.06 — День Святого Духа;
- 7.06 — День усіх святих українського народу;
- 8.06 — початок Петрівського посту;
- 24.06 — Різдво Івана Хрестителя;
- 29.06 — Петра і Павла;
- 30.06 — Собор 12 апостолів.
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