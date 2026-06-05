Основні церковні дати червня 2026

У червні на вірян чекає Петрівський піст, Різдво Івана Хрестителя, день апостолів Петра і Павла та Собор 12 апостолів. Також протягом місяця згадують численних святих і мучеників, що мають важливе значення для церковної традиції. Цей період поєднує піст, молитву та великі свята, формуючи насичений духовний календар літа. Які дні будуть найважоивішими у червні, пишуть Православна церква України та Українська греко-католицька церква.

Церковний календар ПЦУ та УГКЦ на червень 2026 року

Основні церковні дати червня 2026:

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