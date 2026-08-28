Організатори та учасники резиденції на відкритті виставки у Львові

У львівській галереї PM відкрили виставку митців, що брали участь в резиденції «Відпуст» у Жовкві. Роботи відтворюють особисте прочитання спадщини міста, а також рефлексії митців, які постраждали від війни. Участь у резиденції взяли 14 художників з різних областей, які через війну були змушені змінити місце проживання або досі живуть у регіонах, що зазнають російських атак.

Резиденцію для митців організувала ГО «Екологія. Культура. Мистецтво» за підтримки УКФ та Британської ради. Її учасники протягом 10 днів оглядали памʼятки та історичні локації Жовкви і громади. З ними працювали психологи. Митці жили в готелі, розташованому у міському парку, що теж сприяло їхньому відновленню. За словами організаторів, резиденти мали нагоду відволіктися і повернути собі щастя творчості, яке для них є життєдайним.

Засновниця громадської орагнізації Софія Каськун зазначила, що ця резиденція стала можливістю зробити щось для тих художників, які через стрес не можуть працювати й потребують заспокоєння і натхнення.

«Важливо було зібрати таку широку географію, серед учасників якої є і переселенці, і художники з неспокійних регіонів, і львівʼяни, які зазнали втрат через війну. Наприклад, Юрій Ямаш – львівський художник, але йому шахед зруйнував хату і майстерню. Для мене найціннішими були слова Хельги Зубчевської, яка, малюючи церкву у Потеличі, сказала: “Нарешті мене відпустило”, апелюючи до назви резиденції», – прокоментувала ZAXID.NET Софія Каськун.

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Назва резиденції «Відпуст» не лише привʼязана до відпустових місць Жовківщини.

«Ми не закладали релігійного контексту, а навпаки – кожен митець створював щось своє сакральне, те, що важливе, що для них звучить. Проєкт різноманітний, представлений текстилем, живописом, інсталяцією, макетом, фотографією», – розповіла кураторка резиденції Олена Якимова.

У творчості митців, які брали участь у резиденції, місто Жовква присутнє у різних формах.

«Жовква не була тлом, а співучасником їхньої творчості. Її малювали, фотографували, зробили фільм і макет центральної площі. Місто в такий спосіб активно долучається до творення української культури», – підкреслила Софія Каськун.

Одна з учасниць резиденції, киянка Тетяна Ваврик, наголосила, що такі події дуже потрібні: «В той тиждень, коли відбувалася резиденція, моє місто кілька разів обстріляли. Оцей контраст відчуттів, що ми відчуваємо вдома і десь в більш безпечних регіонах, творячи, хочеться забути. Хочеться, щоб у всіх наших регіонах було спокійно».

Виставку можна оглянути в PM Gallery, яка розташована в Палаці мистецтв на вул. Коперника, до 20 вересня.

Фото ZAXID.NET