Олег Приходько зараз перебуває під арештом у Росії

Голова ВО «Свобода» Олег Тягнибок повідомив про напад на доньку та дружину кримського політв’язня Олега Приходька. Невідомі побили доньку Наталію та дружину Людмилу біля їхнього будинку в окупованому Криму. Про це Олег Тягнибок написав на своїй сторінці у Facebook у неділю, 3 січня.

«В окупованому Криму здійснено напад на доньку та дружину в'язня Кремля Олега Приходька. Невідомі жорстоко побили жінок біля їхнього будинку за підтримку Олега. Вимагаємо офіційної реакції української влади!», – зазначено у дописі.

62-річний Олег Приходько – корінний кримчанин. До окупації Криму очолював Сакську міську організацію ВО «Свобода». У жовтні 2019 року після обшуку в його будинку в селищі Оріхове Сакського району Приходько був затриманий разом із дружиною. Жінку після допиту відпустили, а самого Приходька взяли під варту. ФСБ Росії звинуватила кримчанина в підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин, а у грудні 2019 року Росія включила Приходька у список екстремістів. У квітні 2020 року його вивезли до Ростовського СІЗО №1. Наприкінці грудня Апеляційний військовий суд російського міста Власиха залишив Приходька під арештом до 16 березня 2021 року.