Підводний кабель C-Lion 1 був запущений у 2016 році

У Балтійському морі зафіксували ймовірно пошкодження підводного кабелю C-Lion 1, який сполучає столицю Фінляндії Гельсінкі з німецьким містом Росток. Востаннє цей кабель зазнавав пошкоджень у листопаді 2024 року. Про це повідомила фінська національна телерадіомовна компанія Yle в п’ятницю, 21 лютого.

За попередніми даними шведської берегової охорони, імовірний обрив кабелю стався в економічній зоні Швеції на схід від острова Готланд. Наразі невідомо, коли стався ймовірний обрив кабелю, але відомство було проінформоване про інцидент ще 20 лютого.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон опублікував допис в X, заявивши, що йому відомо про пошкодження кабелю. Він запевнив, що уряд країни стежить за цією ситуацією.

«Деякий час мені відомо про повідомлення ЗМІ щодо можливого нового пошкодження кабелю в Балтійському морі. Уряд інформують відповідні органи, які розслідують подію. Ми дуже серйозно ставимося до всіх повідомлень про можливі пошкодження інфраструктури в Балтійському морі», – ідеться в повідомленні.

Наразі шведська поліція поки не коментує ситуацію, а прокуратура Швеції розпочала попереднє розслідування. За даними агентства Reuters, берегова охорона направила на місце події судно.

Підводний кабель C-Lion 1 між Фінляндією та Німеччиною (Фото Yle)

Yle зазначає, що підводний кабель C-Lion 1, який сполучає Фінляндію та Німеччину, був запущений компанією Cinia Oy у 2016 році. Його довжина становить 1173 км. Медіа повідомляли про обрив кабелю торік в листопаді. В його обриві підозрюють екіпаж китайського балкера.

Нагадаємо, упродовж останніх місяців в Балтійському морі сталося кілька пошкоджень підводних кабелів – в інцидентах підозрюють кораблі російського тіньового флоту. Так, в січні був пошкоджений кабель зв’язку між шведським островом Готланд і Латвією. В обриві кабелю підозрюють вантажне судно Vezhen («Вежень»), яке прямувало з російського порту Усть-Луга 24 січня, а 26 січня здійснило рейс неподалік місця інциденту.

Як повідомляв ZAXID.NET, у січні НАТО розпочало патрульну місію «Балтійський вартовий» (Baltic Sentry) із захисту критично важливої підводної інфраструктури. Балтійське море патрулюють літаки, фрегати, підводні човни й дрони.