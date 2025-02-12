Корвет Emden військово-морських сил Німеччини став жертвою диверсії

Командувач Військово-морських сил Німеччини Ян Крістіан Каак повідомив, що диверсанти навмисно пошкодили німецькі кораблі та намагалися проникнути до військових баз. Диверсію також могли скоїти на новому корветі ВМС Німеччини Emden, повідомило Tagesschau 11 лютого.

За словами німецького командувача ВМС, диверсанти неодноразово завдали цілеспрямованих пошкоджень військових кораблям. Скільки саме атак відбулося та скільки диверсантів до цього може бути причетні Каак не уточнив.

За даними WDR, NDR і Süddeutsche Zeitung, правоохоронці розслідують акти саботажу, зокрема на військовому кораблі Emden. Так, ЗМІ повідомили, що невідомі люди скинули у силову установку корабля десятки кілограмів металевої стружки, яку виявили під час інспекції у січні 2025 року.

Видання повідомили, що металева стружка може завдати значних пошкоджень суднам, які доставляють німецьку зброю. Втім, у верфі, де розташовані військові кораблі, від коментарів утримались.

Ян Крістіан Каак також повідомив, що військовослужбовці зафіксували випадки вторгнення та бази ВМС із суші та моря. Крім того, командувач повідомив про «спроби наблизитися» до солдатів, коли вони поверталися додому.

На думку командувача німецьких ВМС, диверсанти їх випробовують. Втім, громадяни яких країн можуть бути причетними до диверсій, Каак не уточнив

«Вони намагаються розладнати наше суспільство, як на національному рівні, так і в НАТО. І, можливо, створюють основу для подальших активних військових дій», – повідомив він.

Нагадаємо, у січні 2025 року країни НАТО анонсували запуск безпекової місії у Балтійському морі. Запуск відбудеться на тлі частих обривів підводних кабелів зв’язку – за даними правоохоронців та військових, до таких диверсій можуть бути причетні кораблі «тіньового флоту» Росії.