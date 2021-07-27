За поширення матеріалів «Белсат» передбачена адміністративна відповідальність

У Білорусі визнали екстремістськими сайт і всі соціальні мережі телеканалу «Белсат». Відповідне рішення 27 липня ухвалив суд Залізничного району Гомеля на підставі матеріалів перевірки силовиків у Гомельській області.

«Поширення (репост) інформації з екстремістських джерел тягне за собою адміністративну відповідальність з покаранням у вигляді штрафу або арешту», – повідомила у Telegram-каналі прес-секретарка МВС Білорусі Ольга Чемоданова.

«Белсат» — білоруськомовний супутниковий телеканал, створений з ініціативи та за підтримки МЗС Польщі та громадського Польського телебачення. Телеканал активно висвітлював вибори президента в Білорусі влітку 2020 року та протести, до яких призвело захоплення влади Олександром Лукашенком.

8 липня Міністерство інформації Білорусі також обмежило доступ до сайту видання «Наша Ніва». У співробітників видання провели обшуки за статтями про організацію або підготовку дій, що грубо порушують громадський порядок або участь в них, а також про масові заворушення.

Крім цього, білоруські силовики 18 травня прийшли з обшуками до редакції видання TUT.by. Оперативні дії пройшли у журналістів (серед них затримали понад 10 людей) і в регіональних бюро. Кримінальні справи порушили щодо нібито ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі. Колишня команда Tut.by запустила нове медіа – Zerkalo.io.

І TUT.by, і «Наша Нава» також активно висвітлювали білоруські протести.

14—16 липня силовики прийшли з обшуками до офісів 23 правозахисних та творчих організацій, зокрема центру «Вясна», а також у редакції незалежних медіа та до журналістів додому.

Зараз у Білорусі відкриті понад 3 тис. кримінальних справ за політичними мотивами, а визнаних політв’язнів – понад 500.

Євросоюз засудив дії режиму Лукашенка і обіцяє наслідки.