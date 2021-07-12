Двоє кримінальників підозрюють у викраденні 20-річного хлопця з Борислава

У понеділок, 12 липня, поліція Борислава затримала львів'янина і мешканця Трускавця, які напередодні викрали людину. Кримінальники напали на 20-річного мешканця Борислава, силою кинули його до багажника і вивезли в ліс, йдеться у повідомленні поліції.

Інидент трапився у неділю, 11 липня, близько 23:00 ночі. За словами свідків, які зателефонували на 102, двоє невідомих напали на 20-річного хлопця на вул. Коваліва у Бориславі. Чоловіки побили юнака, силою кинули його до багажника і поїхали у невідомому напрямку на автомобілі Audi.

Поліція одразу ввела спецоперацію у Дрогобицькому районі. Впродовж півгодини поліцейські знайши хлопця на якого було вчинено напад.

20-річний мешканець Борислава розповів поліцейським, що невідомі вимагали повернути неіснуючий борг, а потім залишили у лісі і поїхали геть. А сам він зміг вийти з лісу у сусідньому Трускавці.

За гарячими слідами поліцейським вдалося впіймати викрадачів, ними виявилися мешканці Трускавця та Львова, віком 30 та 38 років. Раніше бандити вже сиділи у в'язниці за грабежі та розбої.

Зараз проводиться розслідування, викрадачам загрожує до п'яти років позбавлення волі.