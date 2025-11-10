Від вибуху ніхто не постраждав

У Бродах поліцейські затримали місцевого мешканця, який підірвав гранату. Інцидент трапився у понеділок, 10 листопада, близько 14:20, під час вуличного конфлікту між двома знайомими. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Про це повідомили у поліції Львівщини.

«Між 40-річним місцевим мешканцем та його знайомим виник раптовий конфлікт, під час якого останній кинув предмет, схожий на гранату Ф-1, після чого втік», – розповіли поліцейські.

На місце виїхали вибухотехніки, оперативники та слідчі поліції. 46-річного місцевого мешканця розшукали та затримали. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 ККУ (закінчений замах на умисне вбивство).

Унаслідок вибуху ніхто з людей не постраждав, пошкоджений мікроавтобус Iveco.