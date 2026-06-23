Генератори закупляли у 2022 і 2024 роках

Колишній та теперішній керівники комунального підприємства «Чернівцітеплокомуненерго» підозрюються у закупівлі 84 генераторів за завищеними цінами. Обладнання закупляли у 2022 та 2024 роках. Збитки для місцевого бюджету становлять понад 3,7 млн грн, повідомили в прокуратурі Чернівецької області у вівторок, 23 червня.

За даними слідства, наприкінці 2022 року для потреб КП «Чернівцітеплокомуненерго» закупили 31 генератор. Вартість обладнання становила понад 9,7 млн грн. Правоохоронці встановили, що генератори придбали за завищеними цінами. Це спричинило збитки на понад 2,5 млн грн.

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Ще один факт стосується закупівлі 53 генераторів у 2024 році. За висновками експертиз, їх вартість також була штучно завищена, внаслідок чого комунальному підприємству завдано збитків на понад 1,2 млн грн.

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За обидвома фактами двом посадовцям повідомили про підозру. Її отримав колишній та чинний керівники комунального підприємства «Чернівцітеплокомуненерго». Також підозру отримали представники фірми, які на той час забезпечували постачання обладнання. Підозра їм оголошена за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. Санкція статей Кримінального кодексу України передбачає максимальне покарання до 12 років ув’язнення.

Додамо, що даними Чернівецької міськради наразі КП «Чернівцітеплокомуненерго» Олександр Корчунов.