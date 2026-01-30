Йдеться про майже 2700 окладів зарплати

Щоб виплатити зарплату працівникам освітньої галузі та соціальної сфери, у Чернівцях бракує понад 200 млн грн. Про це повідомили під час сесії Чернівецької міської ради 29 січня. Причина нестачі грошей в місцевому бюджеті – постанова Кабміну про підвищення посадових окладів педагогічних та соціальних працівників. Уряд прийняв цей документ пізніше, аніж депутати затвердили бюджет Чернівців на 2026 рік.

У міській раді сподіваються, що Кабмін виділить додаткові гроші з державного бюджету і направить їх місту, щоб покрити різницю для оплат праці. Під час сесії міськради депутати проголосували за відповідне звернення до Кабінету Міністрів, повідомили в «Суспільне.Чернівці».

Додамо, що бюджет Чернівецької громади на 2026 рік затвердили 23 грудня, тоді як постанови Уряду щодо підвищення зарплат педагогічних та соціальних працівників ухвалили 26 грудня 2025 року. Через це підвищення окладів не врахували під час формування бюджету.

За словами начальниці фінансового управління Чернівецької міської ради Тетяни Цимбалюк, йдеться про 2491 оклад педагогів та 194,5 окладу соцпрацівників. Це не лише вчителі, але й працівники дошкільних і позашкільних навчальних закладів, шкіл естетичного виховання та професійно-технічних навчальних закладів, зокрема й тих, які фінансуються з місцевого бюджету. За її словами, підвищення посадових окладів на 40% створює додаткове навантаження на місцевий бюджет у розмірі майже 211 млн грн. У Чернівців є резервний фінансовий фонд, але він передбачений на інші потреби.

«Резервний фонд наразі недоторканий і становить 45 мільйонів гривень для непередбачених видатків. Виплата підвищених зарплат освітянам розпочнеться вже за січень», – розповіла Тетяна Цимбалюк у коментарі «Суспільне.Чернівці».

У Чернівецькій міській раді зазначили, що якщо грошей не виділять з держбюджету, то можливі скорочення цих працівників, збільшення навантаження на персонал, переведення працівників на неповний робочий час, нерівні умови оплати праці між галузями та погіршення якості освітніх та соціальних послуг.