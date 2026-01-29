Громади отримують мало земельного податку

На Буковині для чотирьох громад, які розташовані в гірській місцевості, терміново шукають понад 9 млн грн. Гроші необхідні, щоб виплатити борг за зарплати бюджетникам за 2025 рік. Про це стало відомо під час сесії Чернівецької обласної ради 29 січня. Депутати звернулися до Кабінету міністрів, щоб ці громади отримали дотації.

Заборгованість по зарплаті мають Конятинська, Путильська, Селятинська та Усть-Путильська громади. Під час пленарного засідання обласної ради депутати зазначили, що бюджету громад не вистачає через малі надходження із земельного податку. Про це повідомили на сторінці Чернівецької обласної ради у фейсбуці у четвер, 29 січня.

Чотири громади розташовані в гірській місцевості, а до 80% їх площ займають ліси. Ставка земельного податку на лісові землі значно нижча (не більше, ніж 0,3% від нормативної грошової оцінки землі – ред.), аніж на сільськогосподарські (не більше, ніж 1% від нормативної грошової оцінки землі – ред.), а тому громади щорічно втрачають щонайменше 70 млн грн. У 2024 році всі чотири громади разом отримали лише 8 млн грн плати за землю.

Дотацій з державного та обласного бюджетів не вистачає. До кінця 2025 року бракує 9,4 млн грн для своєчасних виплат працівникам бюджетної сфери. Депутати Чернівецької обласної ради звернулися до Уряду для того, щоб підвищити ставку земельного податку для лісових земель від 0,3% до 0,5%, а у гірських територіях до 1%. Також для гірських громад у 2026 році закласти в державний бюджет окрему дотаційну підтримку. Окрім того, щоб знайти гроші, яких бракує для зарплат, в області переглянуть статті витрат по обласних програмах підтримки.