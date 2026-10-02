У Чернівцях та області синоптики прогнозують заморозки. Температура на поверхні ґрунту знизиться до 0–3° вночі протягом 2, 3 та 4 жовтня. Через це в області оголосили жовтий рівень небезпечності. Про небезпечні метеорологічні явища попереджають у Чернівецькому обласному гідрометцентрі.

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Також повідомляють, що у п'ятницю, 2 жовтня, по області буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний 3–8 м/с. Температура вночі 2–7° тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0–3°, в горах від 3° морозу до 2° тепла. Вдень 15–20° тепла, в горах 11–16° тепла.



У Чернівцях – мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний 3–8 м/с. Температура вночі 4–6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0–3°, вдень 18–20° тепла. Видимість на автошляхах добра.

У суботу, 3 жовтня, по області буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний і північно-східний 3–8 м/с. Температура вночі 2–7° тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0–3°, в горах від 3° морозу до 2° тепла. Вдень 12–20° тепла, в горах 11–16° тепла.

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У неділю, 4 жовтня, по області буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний і південно-західний 3–8 м/с. Температура вночі 2–7° тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0–3°, в горах від 3° морозу до 2° тепла. Вдень 13–22° тепла, в горах 11–16° тепла.