100-річна жінка поступила в лікарню у стані середньої важкості

У Чернівцях від коронавірусу вилікували 100-річну пацієнтку, яка раніше працювала медсестрою. Жінка хворіла на коронавірус, мала пневмонію, перебувала на дотації кисню. Зі слів медиків, чернівчанка потрапила у лікувальний заклад вперше у житті і впоралася з недугою.

Як повідомила увечері 29 березня місцева інформаційна агенція АСС, у родині Марії Тихонівни (прізвище в публікації відсутнє) на початку весни на Covid захворіли члени її великої родини. Два тижні тому 100-річну пацієнтку госпіталізували у міську лікарню №1, у якій вона раніше працювала медсестрою.

«Спершу вона лікувалася вдома. Коли стало гірше – відправили до нас. Це було у середині березня. Кожен з них мав позитивний ПЛР- тест. Типова клініка для коронавірусу, знімки рентгену і КТ. Два тижні ми всі хвилювались. Вона поступила у стані середньої важкості, з 30% ураженням легень. Потім стало гірше. Кілька днів перебувала на кисневій дотації. А далі стан покращився, і досить швидко її організм впорався з недугою», – розповіла лікарка ковідної лікарні Чернівців Олена Крапивіна.

У жінки були супутні хвороби, втім у такому віці, за словами медиків, це не дивно. За нею цілодобово доглядали як медики, так і родичі, котрі в цей час також лікувалися у цій лікарні.

УЗД легень жінки показала позитивну динаміку на одужання. Зараз у неї негативний ПЛР-тест на коронавірус.