Від атаки будинок постраждав 12 липня

Виконавчий комітет Чернівецької міської ради виділив з бюджету міста ще 850 тис. грн для жителів, які постраждали від ракетної атаки на Чернівці 12 липня. Рішення прийняли на засіданні виконкому, яке відбулося 9 вересня, повідомили в пресслужбі Чернівецької міської ради.

Гроші в розмірі 850 тис. грн розподілять між 42 заявниками. Загалом компенсація коливається від встановлених збитків – жителі будинку отримають від 10 до 30 тис. грн. Ці гроші передбачені на придбання речей першої потреби.

Також деяким чернівчанам, які були зареєстровані в цих квартирах, нададуть матеріальну допомогу – від 6 до 10 тис. грн, як людям, що опинилися в складних життєвих обставинах.

Для ремонту загальних площ будинку міська рада Чернівців раніше виділила 7 млн грн. Гроші спрямують на ремонти приміщень загального користування. Рішення про виділення коштів ухвалили на засіданні виконкому 29 липня.

Додамо, що через ракетну атаку Росії 12 липня було пошкоджено понад 100 квартир та підприємницьких приміщень. Загинуло четверо людей.