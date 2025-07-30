Внаслідок атаки було пошкоджено щонайменше 150 квартир

На ремонт будинку, який зазнав пошкоджень через ракетну атаку Росії 12 липня, з міського бюджету виділили понад 7 млн грн. Гроші спрямують на ремонти приміщень загального користування. Рішення про виділення коштів ухвалили на засіданні виконкому 29 липня.

Унаслідок атаки були пошкоджені щонайменше 150 квартир, пише «Суспільне.Чернівці». Раніше міський голова Чернівців Роман Клічук повідомляв, що пошкоджений будинок не є ОСББ, тому на виконкомі прийняли рішення відшкодувати витрати «по загальнобудинкових напрямах». Гроші насамперед спрямують на ремонт даху, фасадів, заскління вікон у під'їздах та благоустрій у дворі.

Окрім того, власники пошкоджених квартир зможуть отримати до 30 тис. грн на відновлення помешкання. Також люди можуть звернутися за допомогою від ООН. Це одноразова допомога на суму 10,8 тис. грн. Заяву можна подати за адресою вулиця Героїв Майдану, 176 (громадська приймальня, 1 поверх). З собою потрібно мати паспорт та прописку.

За програмою «єВідновлення» власники можуть претендувати на суми від 200 до 500 тис. грн на ремонт житла. Якщо приміщення знищене повністю, видають житловий сертифікат на фінансування оселі державою. Подати заяву можна онлайн через застосунок «Дія» та офлайн у міському ЦНАПі за адресою вулиця Героїв Майдану, 7. З собою необхідно мати: