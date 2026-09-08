Раніше вартість генератора не могла перевищувати 500 тис. грн

Чернівецька міська рада скасувала обмеження щодо сум, які можуть витратити ОСББ на закупівлю енергонакопичувального обладнання та генераторів. ОСББ та житлові кооперативи мають право отримати до 80% компенсації за купівлю генераторів, систем накопичення електрики та резервного живлення.

«Цьогоріч п'ять чернівецьких ОСББ встановили 12 таких систем. Вони допомагають підтримувати роботу насосів, щоб вода доходила до верхніх поверхів, дахових котелень, а також можуть забезпечувати роботу власних пунктів незламності», – йдеться на сайті міськради.

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За словами начальника управління комунікацій Чернівецької міськради Олександра Докієна, раніше максимальна сума компенсації не могла перевищувати 500 тис. грн за один генератор і 150 тис. грн за систему накопичення електрики та резервне живлення. Тепер такі обмеження скасували, щоб ОСББ активніше взяли участь у міській програмі, повідомило «Суспільне.Чернівці».

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Для отримання часткової компенсації потрібно подати на розгляд комісії міськради пакет документів:

заяву на компенсацію;

копії платіжних документів;

копії документів із зазначенням технічних характеристик, серійного номера або іншого заводського маркування;

копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців юридичної особи, яка забезпечує утримання будинку;

документ, який підтверджує повноваження юридичної особи на управління спільним майном (копія договору чи витяг з протоколу);

протокол зборів співвласників багатоквартирних будинків про намір придбати генератор з визначеною сумою дольової участі. У випадку придбання генератора управлінською компанією — рішення про уповноваження управлінської компанії на придбання генератора.

Детальніше про умови участі в міській програмі компенсації можна прочитати на сайті Чернівецької міської ради.