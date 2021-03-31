Останнім часом діяльність Державного бюро розслідувань стала більш помітною, особливо на регіональному рівні. Наприклад, нещодавно ДБР затримало на кордоні двох українських дипломатів, які займалися контрабандою сигарет. Детальніше про напрями роботи ДБР поговоримо з Русланом Ляшком – директором територіального управління ДБР у Львові. Вітаю вас.

Добрий день.

Отже, розкажіть більше про цю гучну справу. Бо справді затримання українськими правоохоронцями українських дипломатів (і там не тільки цигарки були – там золото було, валюта) було гучним, але якось подробиць не дуже.

Дійсно, такий факт мав місце. 28.02. поточного року слідчими теруправління ДБР у місті Львові було зупинено та проведено санкціонований обшук на пункті пропуску Закарпатської митниці мікроавтобуса з дипломатичними номерами. Де було під час обшуку виявлено, що цей мікроавтобус вивозив за межі України в сторону Польщі, на виїзд, гроші – це 140 тисяч доларів, більше 60 тисяч євро, 11 тисяч польських злотих, крім того 16 кілограмів металу, схожого на золото.

Ви ж уже, напевно, встановили, чи це золото?

Ще не встановили.

За місяць?

Зараз проводиться ряд експертиз. Експертизи тривало проводяться. І, в тому числі, цигарки – близько 8800 ящиків цигарок.

Блоків?

Так, блоків.

А чому слідчі ДБР зацікавилися конкретним бусиком?

Тому що учасниками цього злочину, безпосередніми виконавцями, були працівники дипломатичної служби, тобто посольства України в Польщі. Зокрема, це діючі водій і секретар цього посольства, потім колишні працівники посольства, а також військовослужбовець Держспецзв’язку у Закарпатській області. Вони разом згуртувалися для вчинення цього злочину.

Я розумію. Може, перефразую: якщо їх затримали на гарячому – очевидно, ДБР готувало цю операцію, знало?

Звичайно, звичайно. Дане провадження зареєстровано за оперативними матеріалами Служби безпеки України, тобто певний час проводилися відповідні заходи оперативні розшукові. І було з’ясовано, що саме 28.02. цей автомобіль виїжджає за межі України з таким вантажем, імовірно. Так прийнято, що ці транспортні засоби, які мають дипломатичні номери…

Не оглядаються…

Так. І відносяться до спеціальних транспортних засобів – вони митниками і прикордонниками не оглядаються. Але наразі ми вивчаємо цю ситуацію, це питання. Тобто мова може в подальшому йти про те, що все-таки на території України співробітники посольства в іншій країні, але якщо вони знаходяться на території України, то вони повинні оглядатися і митниками, і прикордонниками. Тобто, як мінімум, Віденська конвенція про дипломатичні зносини так про це говорить.

Тобто своя країна своїх дипломатів має право перевіряти?

Звичайно. Вони мають імунітет дипломатичний на території іншої країни, в Україні – ні. Тому зараз службове розслідування в активній фазі, ми призначили, зокрема, службове розслідування до Міністерства закордонних справ. Я знаю, що про цю ситуацію поінформоване і керівництво країни, і керівництво Державної прикордонної служби. Ми зараз з’ясовуємо роль кожного з цих учасників. Призначили експертизу для того, щоби встановити, чи це є золото – тобто з’ясувати, яка вартість.

А за оперативними даними СБУ є припущення, що це таке було? Куди такі суми і стільки золота?

Це ми також встановлюємо, декілька версій відпрацьовуються. Наразі ми не готові сказати, які саме гроші, чиї саме і яке саме золото звідки там акумульоване. Різні версії ми зараз розглядаємо, перевіряємо як за допомогою Служби безпеки, так і слідчим шляхом. Це може бути як і з загально-кримінальних злочинів – те ж саме золото (якщо буде підтверджено, що це саме золото), так само грошові кошти високопосадовців або будь-яких посадовців.

Як правило, це високопосадовці, які намагаються отримані незаконним шляхом гроші, якісь прибутки легалізувати шляхом вивезення, в тому числі за кордон.

Це важко назвати легалізацією.

Це є такий спосіб вчинення злочину.

А ви в розслідуванні цієї справи працюєте самостійно чи разом з СБУ і іншими?

Звичайно, співпрацюємо з СБУ, так як вони здійснюють оперативний супровід.

Я розумію, просто це питання в продовження. Була ж історія (ви так само розказували в інтерв’ю «Високому замку»), що затримали слідчого в особливо важливих справах СБУ, який просто передав 24 кілограми ювелірних виробів контрабандистові, якого зловили на кордоні. От тут не може бути така сама ситуація, що це все золото, валюта… Де вона зараз?

Вона в нас. Тобто як в нас? Ми наразі внесли клопотання до суду про передачу цих грошей вилучених в Управління АРМА – це така установа, яка буде оперувати й управляти цими грошовими коштами. Я надіюсь, що сьогодні, до речі, буде розгляд цього клопотання, воно буде задоволене. Що стосується золота, то я вже сказав, що воно оглянуте і зараз передане на експертизу – буде проводитись товарознавча експертиза.

Що стосується цигарок – також ми призначили комплексну експертизу, вона теж зараз проводиться. Поки що ці предмети будуть в експертних установах відповідних. Надіюсь, що гроші передамо в АРМА. Вже за результатами проведення слідчих дій будемо з’ясовувати, тому зможемо повідомити про підозру, притягти до відповідальності.

А що з цими дипломатами зараз? У якому статусі вони перебувають і де? Арештовані чи на волі?

Ні, вони нами не арештовувалися. Я знаю, що, зокрема, Міністерство закордонних справ рішення таке прийняло про відсторонення їх від посад на момент проведення службового розслідування. Тобто як будуть всі підстави повідомляти про підозру, то таке рішення буде прийнято – і тоді вже будуть інші заходи забезпечення і запобіжні заходи.

Тобто ви не зверталися обрати міру запобіжного заходу?

Для цього повинно бути повідомлено про підозру.

А ви ще не повідомили?

Ми зараз з’ясовуємо фактичні обставини, з’ясовуємо збитки, розмір збитків і роль кожного з цих…

А нема ризику, що ці люди зникнуть?

Ну, то є механізм, передбачений Кримінально-процесуальним кодексом. Після повідомлення про підозру якщо вони зникнуть, то будемо оголошувати їх в розшук.

Бо, наприклад, у випадку з цим слідчим в особливо важливих справах Управління СБУ в Львівській області, який передав 24 кілограми ювелірних виробів контрабандисту, він зараз під домашнім арештом. У випадку доведення вини йому загрожує реальний тюремний термін.

Ну, то рішення суд прийме.

Я розумію, але під домашнім арештом… Втекти може.

Це рішення прийняв суд таке. Тому якщо він буде десь ухилятися від виконання цього запобіжного заходу або його порушувати, то прокурор внесе пропозицію, клопотання про зміну на більш тяжкий, який зможе забезпечити саме його належну поведінку на період досудового розслідування і судового розгляду. До речі, ми вже завершуємо досудове розслідування, воно фактично завершене в цьому провадженні.

По слідчому СБУ?

Так. Зараз він буде знайомитися з матеріалами провадження, підозрюваний. І найближчим часом – я надіюсь, у квітні – ми направимо вже до суду.

Крім СБУшників, дипломатів ким ще займається ДБР? Бо ви ж не займаєтеся всією злочинністю.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про державне розслідування», до підслідності ДБР відносяться злочини, вчинені посадовцями, які займають особливо відповідальне становище.

Це які?

Це посадовці, там перелік досить великий.

Ну, наприклад, мери міст, сільські голови?

Ні, це не наша категорія. Це, як правило, правоохоронці, судді.

Судді військові, так?

Судді військові, так. Але що стосується, наприклад, суддів, то це ми розслідуємо злочини, розслідування яких щодо них не відноситься до підслідності НАБУ. Якщо НАБУ стосуються корупційні правопорушення щодо високопосадовців, то ДБР – це всі інші правопорушення, які вчинені, зокрема, наприклад, суддями.

Кримінальні?

Так, кримінальні.

Мене здивувало, що ДБР ще займається лісниками. А вони яким чином?

Згідно зі законом, також ця категорія посадовців відноситься до наших суб’єктів, до правоохоронців. У цьому році ми два такі кримінальні провадження направили з ознаками організованої злочинної групи.

Стосовно лісників?

Стосовно лісників. От останнє провадження направили 27 лютого відносно семи членів злочинної групи – це були майстри лісу, лісники, які розкрадали...

Який лісгосп?

Радехівський, лісове господарство. Ці працівники лісового господарства спричинили своїми діями збитків на суму 6 мільйонів гривень.

Скажіть, будь ласка, як вони попали на гачок? Теж за оперативною інформацією?

Звичайно, звичайно. Здебільшого це оперативна інформація від оперативних підрозділів правоохоронних органів, тобто які спеціалізуються на викритті злочинів цієї категорії.

А пильні громадяни звертаються до вас – можливо, анонімно? Це таке велике джерело. Принаймні для журналістів – це велике джерело інформації первинної.

Я розумію. Якщо є такі випадки, то ми дійсно співпрацюємо зі заявниками. Просто що стосується анонімних звернень, то тут ми перевіряємо такі звернення виключно тоді, коли це звернення містить конкретні факти про особу, подію, правопорушення.

А як часто звертаються, ви отримуєте такі сигнали пильних громадян?

Насправді такі сигнали, щоб за результатами сигналу було зареєстровано кримінальне провадження – то станом на сьогодні досить рідко.

Як правило, це загальне щось: дивіться, там крадуть щось!

Як правило реєструються матеріали, які мають перспективу слідчу і судову. Це ті матеріали, які все-таки цілеспрямовано збираються, тобто відслідковується, перевіряється інформація спочатку оперативним шляхом, а потім уже воно реалізується, набуває статусу кримінального провадження.

Розкажіть, скільки людей в ДБР працює. Ваше управління займається кількома областями – це не лише Львівщина, а й уся Західна Україна.

П’ять областей.

П’ять областей Західної України. І скільки людей там працює, які зарплати?

Можу сказати зараз, що штат Теруправління укомплектований фактично на 80–90%. Тобто, як ви знаєте, я і в минулому інтерв’ю говорив про те, що відбувався на той час конкурсний відбір на оперативників, на оперативні посади.

Виключно конкурсний відбір відбувається?

Взагалі робота в ДБР передбачає виключно конкурсний відбір на оперативників. Можу сказати, що ці конкурси зараз завершилися як на слідчих, так і на оперативних працівників. Штат слідчих ми оновили фактично на 50% Теруправління, набрали нових оперативних працівників.

Тобто одних звільнили – інших набрали?

Так, звичайно, за результатами конкурсного відбору. Тобто працювала конкурсна комісія, і ці особи (як колишні слідчі, так і ті, яких ми зараз приймаємо на роботу нові) проходили конкурсний відбір. І саме конкурсна комісія приймала рішення, хто є переможцем.

Але все одно ще є вакансії? Ви кажете – 80–90% заповнено. І скільки вас є?

120 чоловік.

120 осіб на все управління?

Так, так.

І ще є вакансії?

Ще є вакансії по держслужбовцях.

А є багато охочих на цю роботу?

Звичайно, як на слідчих, так і на оперативних працівників. Що стосується грошового забезпечення, то, згідно зі законом, це 20 прожиткових мінімумів для працездатних громадян, для слідчих.

Це скільки?

Ну, я скажу: посадовий оклад – 42 тисячі для слідчих і оперативників.

А ще можуть премії бути, так?

Для керівників підрозділів – це 23 прожиткові мінімуми.

Вважаєте, цього достатньо, щоби не корумпували ваших співробітників?

Ну, вважаю – так. Вважаю, зарплата є такою, що люди повинні думати перш за все про роботу, видавати результати.

І цінувати цю посаду, маєте на увазі?

Ну, звичайно. Звичайно, є доплати: в залежності від стажу, ступеня наукового є різний ряд надбавок.

Фактично останнє питання. Хотів запитати, як ДБР в питанні розслідування в сфері бізнесу? Поясню, чому питаю. Недавно така компанія-девелопер Індустріального парку в Жовкві заявляла, що РДА (районна державна адміністрація) їм заважає, щось їм блокує. І казали, що звернуться в ДБР зі скаргою. Ви такі заяви (не йдеться про конкретний випадок) приймаєте, коли бізнес звертається про протидію? От просто саботує людина, чиновник роботу – вимагаючи, можливо.

Я почув цю організацію, але конкретно від цього піар-девелопменту звернень до нас не було.

Ага, так і не було?

Так. Що стосується взагалі бізнесу, який звертається про якісь порушення або внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань таких злочинів… Ми то приймаємо всі заяви насправді, але є чітко визначена підслідність, передбачена законом. Тому якщо є наш суб’єкт – ми будемо розслідувати це провадження.

А чиновники РДА – це взагалі ваш суб’єкт?

Ні.

Це навіть не ваш суб’єкт.

Ні. Тому те, що стосується бізнесу – ось така ситуація. Це або правоохоронці повинні прикривати (я так моделюю) якось незаконно цю всю історію.

Скажіть, будь ласка, ще одне питання. Ви ж так само займаєтеся і поліцією, наглядаєте?

Звичайно. Ми не наглядаємо, а розслідуємо.

Я розумію. Ми останнім часом отримуємо багато свідчень, що Патрульна поліція спаскудилася: спочатку була нормальна, а тепер знову починає брати хабарі. Є такі випадки, можливо, вже задокументовані?

Статистику зараз не скажу конкретно по Управлінню патрульної поліції.

Статистики не треба.

Але взагалі це непоодинокі випадки. І оперативні працівники, і працівники Патрульної поліції дійсно отримують неправомірну вигоду за вчинення тих чи інших дій незаконних, надання переваг і таке інше. Тобто це досить розповсюджена історія.

Що їм це загрожує і чи є кримінальні вироки вже? Наприклад, посадили кого – може, знаєте?

Конкретно так згадати не можу, але ми постійно… Я думаю, що якщо в відсотковому відношенні брати, то зі 100% відносно поліцейських конкретно ми направляємо 20–30 – це мінімум.

До суду?

До суду, звичайно.

А після суду скільки лишається?

У системі ДБР виправдовувального вироку нема ні одного. Тобто є вироки, люди притягнені до відповідальності, передбаченої законом.

Дякую, наш час, на жаль, вичерпався. Нагадаю, що сьогодні в студії ZAXID.NET LIVE був директор територіального управління ДБР у Львові Руслан Ляшко. Мене звати Олег Онисько. Дякую, що читаєте і дивитеся ZAXID.NET. Дякую вам, що прийшли.

Дякую.

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