Посадовцю ТЦК загрожує до 8 рокі тюрми

У Дніпрі затримали посадовця обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За даними слідчих, він вимагав хабар від ветерана війни. Про це у середу, 6 травня, повідомили СБУ та Нацполіція.

Затриманий – співробітник мобілізаційного відділу ТЦК на Дніпропетровщині, який, за даними слідчих, систематично вимагав хабарі з військовозобов’язаних. Зокрема, він вимагав 1500 доларів від ветерана війни за виключення з військового обліку.

Встановлено, що чоловік через стан здоровʼя мав право знятися з обліку та надав усі документи, що підтверджують це. Проте посадовець ТЦК спеціально затягував процедуру, створюючи перешкоди.

«За хабар зловмисник обіцяв вплинути на службових осіб одного з районних ТЦК Дніпра для ухвалення рішення про виключення заявника з військового обліку, внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також видачі військово-облікового документа», – йдеться у повідомленні СБУ.

Посадовця затримали під час отримання грошей та оголосили йому підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України). Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі, незабаром суд обере для нього запобіжний захід.

Додамо, що вдень 6 травня «Українська правда» повідомляла про обшуки СБУ у Дніпропетровському обласному ТЦК та СП.