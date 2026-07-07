Вивіску демонтують через гангстерський наратив

Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради, у вівторок, 7 липня, ухвалив рішення про демонтаж вивіски джаз-клубу Mister Capone, розміщеної на фасаді комунального готелю «Тустань» на майдані Шевченка,1. У міськраді зазначили, що рішення про демонтаж ухвалили через зауваження щодо використання у публічному просторі міста символіки, пов’язаної з гангстерською тематикою.

Як повідомили у Дрогобицькій міськраді, відповідне рішення виконком ухвалив у вівторок, 7 липня. Із проханням прибрати вивіску до влади неодноразово зверталися місцеві мешканці, зокрема представники дрогобицького товариства «Просвіта» через те, що вивіска має гангстерський напис.

Йдеться про вивіску з написом Mister Capone, що є відсилкою до американського гангстера італійського походження Аль Капоне. У 1920–1930-х роках він очолював кримінальний синдикат у Чикаго та став одним із найвідоміших представників організованої злочинності у США.

Власник вивіски має демонтувати її самостійно до 23 липня. Якщо він цього не зробить, комунальні служби демонтують примусово до 31 липня.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

За даними аналітичної системи YouControl, готель «Тустань» працює як комунальне підприємство, зареєстроване у 2001 році. Керівницею підприємства є Олександра Василишин. Однак інформації про окрему реєстрацію джаз-клубу Mister Capone та його власника у YouControl немає.

Нагадаємо, що навесні у Дрогобичі виник конфлікт через можливе будівництво першого в місті ресторану McDonald’s. У березні 2026 року міськрада додала до переліку ділянок для оренди через аукціон 0,18 га землі поблизу площі Тараса Шевченка – на розі вулиць Лесі Українки та Миколи Лисенка. Цю територію розглядали для будівництва McDonald’s.

Частина місцевих мешканців виступила проти появи ресторану в центрі міста та організувала акцію протесту. Вони закликали зберегти зелену зону біля пам’ятника Тарасу Шевченку, а для закладу обрати іншу ділянку. Після цього у міськраді заявили про необхідність провести консультації з громадськістю перед ухваленням остаточного рішення.