У момент виникнення пожежі в салоні було 5 пасажирів

У Дрогобичі внаслідок пожежі, яка виникла під час руху автобуса, водій отримав опіки. Як повідомили ZAXID.NET у ДСНС Львівщини, пожежа виникла у неділю, 11 квітня, в рейсовому автобусі ПАЗ сполученням Дрогобич – Рихтичі. Повідомлення про подію надійшло до рятувальників о 16:40.

«Надійшло повідомлення про пожежу в м. Дрогобич (Дрогобицька МТГ) на вул. Пилипа Орлика. На момент прибуття пожежників до місця виклику з’ясувалось, що загорання трапилось під час руху. Вогонь швидко поширився та охопив автобус повністю. Під час загорання водій отримав опіки першого ступеня важкості правої кінцівки», – повідомили в ДСНС Львівщини.

Фото ДСНС

У момент виникнення пожежі в салоні було 5 пасажирів. Усі вони вийшли з автобуса самостійно до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Ніхто з них не постраждав.

Пожежу вдалося повністю ліквідувати о 16:55. Вогонь знищив моторний відсік та салон автобуса. Водій автобуса, чоловік 1972 року народження, отримав опіки правої руки першого ступеня важкості. Його госпіталізували у Дрогобицьку міську лікарню.

До ліквідації пожежі були залучені 8 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Наразі причини та обставини виникнення пожежі встановлюють.