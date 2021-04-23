40-річного чоловіка підозрюють у збуті метадону

У Дрогобичі поліцейські затримали 40-річного чоловіка, якого підозрюють у збуті метадону. У четвер, 22 квітня, під час обшуку у його помешканні виявили наркотик, пакети для фасування, електронні ваги та гроші, отримані від продажу. Усе вилучене скерували на експертизу.

«Як було встановлено під час досудового розслідування, 40-річний мешканець райцентру реалізовував наркотичну речовину «метадон» на території району», – повідомили у поліції.

Під час обшуку в помешканні виявили наркотик, електронні ваги та гроші

Цього ж дня чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів вчиненого повторно) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк до десяти років із конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.