Вдома у наркозбувача провели обшуки і знайшли наркотики

У Дрогобичі поліція оголосила про підозру 47-річному місцевому мешканцю, який розповсюджував наркотики серед місцевих жителів. Про це повідомила прес-служба Нацполіції Львівщини у понеділок, 2 серпня.

Як встановили правоохоронці, раніше судимий 47-річний мешканець Стебника неодноразово продавав наркотичні засоби, зокрема, нарковмісні таблетки «субітекс», мешканцям міста.

Під час обшуків вдома у чоловіка поліцейські виявили та вилучили поліетиленові пакети та паперові згортки з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору, залишки порошкоподібної речовини білого кольору, а також гроші, які чоловік отримав від продажу наркотиків..

Слідчі Дрогобицького районного відділу поліції повідомили наркозбувачу про підозру за ч.1 та ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ.