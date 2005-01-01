У Дрогобичі заборонили діяльність пересувних цирків з тваринами

Дрогобицькі депутати заборонили діяльність пересувних цирків з тваринами на території міста. Відповідне рішення прийняли під час сесії Дрогобицької міськради 31 травня, розглядаючи петицію місцевої зоозахисниці із громадської організації «Щасливі хвости».

У рішенні Дрогобицької міськради вказано, що на території міста вводиться заборона на в'їзд та діяльність «пересувних цирків, в чиїх шоу-програмах використовуються тварини».

Петицію про заборону цирків з тваринами у Дрогобичі за місяць підписало 66 мешканців із 65 необхідних. У тексті петиції вказувалося, що діяльність пересувних цирків із тваринами порушує закон «Про захист тварин від жорстокого поводження», а існування таких цирків виховує у дітей жорстокість та негуманне ставлення до всього живого.

Під час обговорення один із депутатів закликав відкласти розгляд цього питання і доопрацювати проект рішення, оскільки під таку заборону, на його думку, можуть підпадати і виставки собак, оскільки там також використовують тварин. Втім, депутати відмовились переносити це питання і підтримали петицію зоозахисників.

Додамо, що аналогічні заборони на діяльність пересувних цирків раніше приймали у Києві, Рівному, Луцьку та Львові. Однак з часом продюсерський центр «Гастролі в Україні"» та Антимонопольний комітет України через суд добилися скасування таких заборон у Луцьку та Львові.

Зазначимо також, що зоозахисники в Україні кілька років борються за заборону використання тварин у пересувних цирках, оскільки під час гастролей неможливо створити умови, які будуть відповідати їх біологічним та видовим особливостям. Водночас закон «Про захист тварин від жорстокого поводження» забороняє створення пересувних звіринців і дресирування тварин із застосуванням насилля, але поки що не забороняє діяльність пересувних цирків-шапіто