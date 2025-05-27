У будинку поселили багатодітні сім'ї та родини загиблих героїв

У Дрогобичі на вул. Пилипа Орлика збудували новий двоповерховий будинок для внутрішньо переміщених українців. У 12 квартирах загальною площею 770 м2 поселили 52 людей. Це багатодітні сім’ї та родини загиблих українських Героїв.

Як повідомив голова Львівської обласної адміністрації Максим Козицький, будинок за 25 млн грн звели за канадською енергоефективною та екологічною технологією дерев’яного будинкобудування. Благодійна організація MoveUkraine надала майже 10 млн грн, Aгентство ООН у справах біженців в Україні (UNHCR Ukraine) та Міжнародний благодійний фонд охорони здоров’я та довкілля «Регіон Карпат» (NEEKA Ukraine) – понад 6,5 млн грн, а з місцевого бюджету виділили більше 9 млн грн.

«Реалізувати цей проєкт вдалося завдяки співпраці, яку ми розпочали ще у 2023 році з підписання меморандуму між Львівською обласною державною адміністрацією, MoveUkraine і Дрогобицькою міською радою. У Дрогобицькій громаді спільно з Міністерством розвитку громад та територій України та МОМ планують збудувати ще два комплекси, які стануть житлом для 400 українців», – наголосив Максим Козицький.

Як зазначили у Дрогобицькій міськраді, раніше ввели в експлуатацію ще один модульний будинок на 12 квартир. На вулиці Фабричній облаштували 9 квартир для 35 осіб. У 2023 року капітально реконструюватли гуртожиток у Стебнику, де обладнали 32 квартири. Станом на 1 квітня у Дрогобицькій громаді офіційно зареєстровані 7699 переселенців. Чергу на отримання житла формують на основі рейтингу з бальною системою.

За інформацією ЛОВА, зараз на Львівщині офіційно проживає понад 200 тисяч внутрішньо переміщених людей.