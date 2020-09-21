Перемишлянський і Пустомитівський райони перебувають у червоній зоні з 14 вересня

У Перемишлянському та Пустомитівському районах Львівщини встановили додаткові карантинні обмеження, оскільки ці райони й надалі залишаються у «червоній» зоні. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань ТЕБ і НС із урахуванням рішення регіональних комісій 21 вересня.

Зокрема з 22 вересня у Перемишлянському та Пустомитівському районах Львівської області обмежили посадку пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення, відвідування закладів культури, ресторанів та ТРЦ та відвідування соціальних і реабілітаційних установ.

Обмеження не стосуються магазинів із продуктами, засобами гігієни, аптек, ветаптек, заправок, автомайстерень, банківських та страхових установ, а також ресторанів і кафе, що працюють на доставку. Під обмеження не підпадають також установи екстрених соцслужб, центри обліку бездомних, мобільні бригади соціально-психологічної допомоги та соцпатрулювання.

Ці обмеження є додатковими до тих, що діють по всій території України з 22 липня, відповідно до оновленої постанови уряду про запровадження карантину.

У протоколі засідання державної комісії про обмеження на роботу шкіл та садків не йдеться. Втім, як уточнив ZAXID.NET заступник голови ЛОДА Тарас Грень, кілька днів заклади освіти у Перемишлянському та Пустомитівському районах працюватимуть у звичному режимі, після чого перейдуть на дистанційне навчання.

Як писав ZAXID.NET, 18 вересня Державна комсія з питань ТЕБ і НС послабила карантин у Львові та перевела місто з «помаранчевої» у «жовту» зону, натомість Перемишлянський і Пустомитівський райони із 14 вересня залишили у «червоній» зоні, а Бродівський і Радехівський район потрапили в «помаранчеву» зону. Решта районів перебувають у «жовтій» та «зеленій» зонах.