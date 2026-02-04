У суді прикарпатець підтвердив, що проводив роботи без дозвільних документів

Івано-Франківський міський суд визнав місцевого мешканця Івана Юрківа винним у будівництві на самовільно зайнятій земельній ділянці та призначив йому 17 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 29 січня, у 2009 році обвинувачений за рахунок прибудинкової території прибудував до квартири приміщення, площею 31 м2. Іван Юрків звів фундамент, глибиною 1,2 м, вимурував стіни із піноблоку, утеплив їх пінопластом, оздобив короїдом, поштукатурив, покрив металочерепицею та встановив три металопластикові вікна.

У судовому засіданні прикарпатець визнав свою вину і підтвердив, що проводив роботи без дозвільних документів. Суд також врахував, що він раніше не був судимим і не стоїть на обліку у нарколога та психіатра.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Дмитро Руденко визнав Івана Юрківа винним у будівництві на самовільно зайнятій земельній ділянці і призначив йому 17 тис. грн штрафу. Засуджений також має сплатити 6,7 тис. грн за проведення експертиз.