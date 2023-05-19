У Івано-Франківську прокуратура домоглась тюремного ув’язнення для контрактника, який самовільно залишив місце служби на початку повномасштабного вторгнення. Суд першої інстанції призначив військовому іспитовий термін, однак прокуратура подала апеляцію, яку задовольнив суд та призначив йому два роки тюрми.

Як вказано у вироку Івано-Франківського апеляційного суду, уродженець Житомирської області проходив військову службу за контрактом у військовій частині Нацгвардії у званні солдат. На початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, військовий не прийшов на службу та ухилявся від проходження служби до 3 травня 2022 року, аж поки сам не прийшов у військову частину.

Військового судили за самовільне залишення місця служби в умовах воєнного стану. Наприкінці травня 2022 року Івано-Франківський міський суд звільнив солдата від тюремного ув’язнення та призначив два роки іспитового терміну.

Прокурор не погодився з вироком суду та подав апеляцію. Прокурор наголошував, що суд першої інстанції не надав належної оцінки тому, що «солдат добровільно уклав контракт про проходження військової служби, проте у критичний для держави та українського суспільства час він залишив місце служби». Також прокурор наголосив, що військовий повернувся до місця служби тільки після відкриття кримінальної справи та оголошення його в розшук.

У матеріалах справи вказано, що, згідно ВЛК від 8 грудня 2022 року (після того, як солдат втік та повернувся у частину), у військового діагностовано, зокрема, стійкі виражені змішані розлади особистості з переважанням шизоїдних рис та схильністю до частих патологічних реакцій. За висновками ВЛК, він є непридатним до військової служби з виключенням з військового облік.

На думку суду, погіршення стану здоров’я обвинуваченого та виникнення у нього стійких психічних розладів унаслідок проходженням військової служби, а також щире каяття, є обставинами, які пом’якшують покарання.

Дослідивши матеріали справи, апеляційний суд частково задовольнив скаргу прокурора та ухвалив новий вирок, у якому солдату призначили два роки тюрми. Вирок апеляційного суду набирає законної сили з моменту його проголошення, та може бути оскаржений до Верховного Суду протягом трьох місяців.