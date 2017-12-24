У французьких Альпах зі зламаного підйомника евакуювали 150 лижників

СвітРоман Ганкевич, 25 грудня3250

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У французьких Альпах зі зламаного підйомника евакуювали 150 лижників
фото RFI
Рятувальна операція тривала три години

У неділю, 24 грудня, 150 людей застрягли на гірськолижному підйомнику у французьких Альпах. Інцидент стався на курорті Шамрусс на південному сході Франції, повідомило RFI.

Як зазначається, підйомник, де опинилися заблоковані туристи, зупинився через технічну несправність. Він починається від висоти 1600 метрів і досягає кінцевої точки на висоті 2200 метрів. Всього на цій канатній дорозі працює 70 кабін, кожна з яких розрахована на транспортування 10 осіб.

Для того, щоб евакуювати лижників, рятувальники задіяли два вертольоти. Вони підлітали до кабінки і допомагали людям покинути їх через люки на дахах, після чого за допомогою тросів опускали людей на землю. Рятувальна операція тривала три години. Відео було опубліковано очевидцями в Twitter.

Нагадаємо, що схожий випадок стався на початку 2017 року у Львівській області. Тоді 52 туристам довелося провести близько години на канатно-крісельній дорозі. Вона зупинилася через відключення світла.

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