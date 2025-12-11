Польські поліцейські порушили норми спілкування

У Гданську завершили службове розслідування щодо двох поліцейських, які 12 вересня образили та погрожували українському таксисту. За результатами перевірки, одного з правоохоронців визнали винним у дисциплінарному порушенні й покарали доганою, другого – повністю виправдали. Про це повідомила речниця гданської поліції Магдалена Ціска у коментарі польському виданню Onet, у середу 10 грудня.

Інцидент стався на вулиці Військово-морських сил Польщі у Гданську. Українець Денис, який працює таксистом, зупинив авто на повороті. У цей момент до нього підійшли двоє поліцейських. Події того вечора чоловік записав на відео та згодом оприлюднив у ТікТоці на сторінці під ніком lysy_taxi. На кадрах видно лише салон авто та водія, але чітко чути голоси правоохоронців.

На відео чути, що поліцейські запитали у водія, чому він стоїть на цьому місці, а один із них погрозив відбуксирувати автомобіль: «Чому тут стоїш? Відбуксирувати тобі автомобіль?» Таксист, який не одразу зрозумів, що має справу з поліцією, просить ще раз показати службові посвідчення. Він пояснив, що раніше хтось уже пожартував із ним подібним способом і представився поліцейським.

У певний момент на відео чути, як один із поліцейських перейшов до образ і погроз: «Закрий пельку. Бо зараз в морду отримаєш».

Таксист зреагував словами: «Поліція, мабуть, не може казати “закрий пельку”». Поліцейський заперечив, що вимовляв ці слова, а його колега підтверджує, що нічого подібного не звучало.

Під час спілкування українець хотів переписати номери службових жетонів, проте на відео чути, що один із поліцейських наказує таксисту тримати руки на кермі.

Один із поліцейських сказав: «Ти не був привітний зі мною, я не був привітний із тобою». Таксист відповів, що така реакція є неприйнятною: «Ви – влада. Маєте силу, міць, зброю. Я – звичайний таксист».

Після публікації у соцмережах відео швидко поширилося, а користувачі почали масово позначати офіційні профілі гданської поліції й вимагати пояснень. Інцидент передали на розгляд міському комендантові поліції, який ухвалив рішення відкрити дисциплінарні провадження щодо двох поліцейських.

За словами речниці Магдалени Ціски, проведене службове розслідування встановило, що лише один із правоохоронців вчинив дисциплінарний проступок. Йому оголосили догану. Другого поліцейського повністю виправдали. Рішення ухвалили наприкінці листопада.

У коментарі Onet українець зазначив, що результат розслідування його здивував, але він «приймає рішення поліції». Водночас він розповів, що після публікації відео отримав значну підтримку як від поляків, так і від українців.