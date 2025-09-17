Сильвія Цисонь звинуватила таксиста у застосуванні перцевого балончика

У Польщі розгорівся скандал через поведінку депутатки з Гданська від «Громадянської коаліції» Сильвії Цісонь. Під час поїздки в таксі вона вульгарно висловилася на адресу водія-українця та заявила, що йому треба «повертатися до своєї країни». Депутатка стверджує, що таксист розпилив їй сльозогінний газ в обличчя, але на відео, яке потрапило в інтернет, цього моменту немає.

Як повідомляє портал Trójmiasto.pl, скандал із депутаткою «Громадянської коаліції» у міській раді Гданська Сильвією Цісонь вибухнув, коли вона опублікувала допис, в якому повідомила, що її атакував перцевим газом водій таксі, яке вона замовила, щоб доїхати із синами на матч місцевої футбольної команди. У цьому дописі, який депутатка швидко видалила, вона звинуватила водія у незнанні польської мови. Хоча на записі, який потрапив в мережу, чутно, що водій, який є українцем, вільно розмовляє польською. Натомість депутатка від «Громадянської коаліції» поводиться з ним агресивно, використовуючи при цьому нецензурну лексику, звинувачує його у прибутті за неправильною адресою. Водій спокійно відповідає на всі закиди пасажирки. Наприкінці вона натякає, що «пора повертатися до своєї країни».

«Якщо не знаєш, то треба, курва, повернутися до своєї країни. А не, курва, бути в країні, в якій не знаєш мови і не знаєш, як їхати» – чути голос депутатки на записі, який опублікував портал trojmiasto.pl. На записі не видно моменту, коли політик KO була обприскана газом.

Відео інциденту з реєстратора у таксі опублікували в медіа

На поведінку депутатки відреагували у партії, відсторонивши її на деякий час.

«Сильвія Цісонь сьогодні була відсторонена від членства в Клубі депутатів “Громадянської коаліції” в міській раді Гданська. Ми очікуємо повного з'ясування справи поліцією, прокуратурою та судом», – повідомив у неділю, 14 вересня, Цезарій Співак-Довбор, голова клубу депутатів «Громадянської коаліції».

Згодом Цісонь визнала, що вживала «занадто сильні слова», але наголосила, що запис відображає лише частину події. Вона стверджує, що водій ображав її, плюнув у неї та безпідставно застосував проти неї перцевий газ.

«Я дуже шкодую і розумію, що такого не повинно було статися. Однак хочу наголосити, що опубліковане відео показує лише фрагмент ситуації і не відображає її повного перебігу. На ньому не чути, як водій ображає мене словесно, плюється на мене і, зрештою, без будь-яких підстав, використовує проти мене перцевий балончик. Хочу наголосити, що мої слова не виправдовують застосування фізичного насильства та агресії, яких я зазнала. Цю справу розслідує поліція», – написала в неділю у фейсбуці Сильвія Цісонь. Вона повідомила, що тимчасово призупинила членство у фракції «Громадянської коаліції» міської ради Гданська та в партії «Польська ініціатива».

Таксист підтвердив використання перцевого газу, але заявив, що зробив це після того, як депутатка нібито торкнулася його під час суперечки.

У міській раді Гданська Сильвія Цісонь належить до клубу депутатів «Громадянської коаліції». Це її перший термін. Вона є членкинею партії «Польська ініціатива», очолюваної Барбарою Новацькою. Депутатка також є головою депутатської канцелярії Новацької.