Нападницю заарештувала поліція

У польському місті Битом правоохоронці заарештували жінку, яка обзивала та побила українку через її національність, а потім побила поліцейського, який приїхав на виклик. Нападниця була напідпитку.

Як повідомляє видання inPoland, поліцейських з Битома викликали до одного із підприємств. Там жінка у стані алкогольного сп’яніння напала на співробітницю-українку. Спочатку агресорка словесно ображала громадянку України через її національність, а потім почала бити.

Коли правоохоронці намагалися заспокоїти жінку, вона напала на одного з поліцейських.

Нападницю затримали та помістили до камери. Їй готують обвинувачення за образу та порушення тілесної недоторканності державного службовця, а також за образу та погрози громадянці України через її громадянство. Нападниці загрожує до трьох років позбавлення волі.